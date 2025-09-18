PARDO CUMPLE 149 AÑOS

La querida localidad de Pardo, ubicada en el Cuartel 7mo. Del Partido de Las Flores, a 35 Kilómetros de la planta urbana de nuestra ciudad, arriba hoy 18 de septiembre a su 149º aniversario.

Lo celebra con un acto que comenzará a las 14 horas donde luego del Acto Protocolar habrá música y presencia artística.

La llegada del ferrocarril el día 18 de septiembre de 1876 y la creación de la estación ferroviaria, ubicada en tierras que pertenecieran al hacendado Lino Pardo, originaron el nombre del poblado que actualmente se caracteriza por su vida apacible y su potencialidad turística.

La Municipalidad de Las Flores acompaña y participa del acto festivo y saluda a todos los habitantes del Paraje en este nuevo aniversario.