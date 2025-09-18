JUEGOS BONAERENSES: PROPATO SAN MARTÍN/VALDÉZ Y GIACOIA PUENTE/RIVAROLA A LA FINAL PROVINCIAL EN PADEL

La Secretaría de Deportes y Cultura felicita a los jugadores de padel que ayer en 25 de Mayo se impusieron en la Fase Regional de los Juegos Bonaerenses 2025, logrando el pasaporte para disputar la Final Provincial que se desarrollará desde el domingo 12 hasta el viernes 17 de octubre en Mar del Plata.

En la categoría Sub 16, Santino Propato San Martín y Matías Valdéz vencieron 6/3 y 6/4 a Olavarría (cuartos de final), 6/2 y 6/0 a Saladillo (semifinal); y 6/4 y 6/3 a 25 de Mayo (final). Por otro lado, en Sub 14, Nehuén Giacoia Puente y Simón Rivarola superaron 6/3 y 7/5 a Saladillo (semifinal) y 6/4 y 6/0 a 25 de Mayo (final).