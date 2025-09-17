La cuadra de la iglesia se llamará «PAPA FRANCISCO»

Por ordenanza N° 3658 (Promulgada por Decreto N° 1381 del 6 de agosto de 2025) se sustituye la denominación en la cuadra de Avda. Rivadavia entre Avda. Carmen y Avda. San Martín, la cual pasará a llamarse PASAJE PAPA FRANCISCO, en homenaje al legado espiritual, ético y social del Sumo Pontífice argentino fallecido el 21 de abril de 2025.

Otras ordenanzas promulgadas por el poder ejecutivo mediante los correspondientes Decretos.

Ordenanzas sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante:

– Ordenanza N° 3657 (Promulgada por Decreto N° 1382 del 6 de agosto de 2025) por la cual se denominan las calles ubicadas en el área comprendida entre la colectora Este de la Ruta Nacional Nº 3, la continuación de la Avda. Manuel Venancio Paz y la calle posterior a la Planta Depuradora de Aguas Sanitarias con los siguientes nombres: Delfina María Cejas, María del Pilar Canteli, Ángela Enriqueta Toma, Elsa Núñez, Francisca Isabel Colina y Adriana Patricia Fullone.

– Ordenanza N° 3659 (Promulgada por Decreto N° 1501 del 27 de agosto de 2025) por la cual se denomina AMELIA TORCELLI a la calle paralela sur de la Avda. Norberto J. Lucangioli, entre las calles Dr. Domingo Harosteguy y Avda. Domingo F. Sarmiento.

– Ordenanza N° 3660 (Promulgada por Decreto N° 1509 del 28 de agosto de 2025) mediante la cual se convalida el Convenio Marco de Colaboración celebrado entre la Universidad Nacional de las Artes y la Municipalidad de Las Flores, Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de implementar programas que permitan la cooperación, lograr el mejoramiento de la calidad de la enseñanza, selección y formulación de proyectos de investigación y el Convenio Específico de Implementación del Programa de Articulación Académica y sus Anexos I – Resolución Nº 0159/2022 Diplomatura en Puesta Escénica de las Danzas Folklóricas y Populares Argentinas y Anexo II: Económico – Del Financiamiento de la Diplomatura en Puesta Escénica de las Danzas Folklóricas y Populares Argentinas, cuyo fin es el dictado del Plan de Estudios de la Diplomatura en Puesta Escénica de las Danzas Folklóricas y Populares Argentinas.