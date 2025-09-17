JUEGOS BONAERENSES: TENIS Y TENIS DE MESA PRESENTE EN LA FINAL PROVINCIAL

La Secretaría de Deportes y Cultura informa que continúan clasificando florenses a la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2025, que se disputará desde el domingo 12 hasta el viernes 17 de octubre en Mar del Plata.

El viernes 12 en Rauch, Nehuén Giacoia Puente se adjudicó la fase regional de Tenis Sub 14, venciendo en semifinal a Saladillo y en la final a Olavarría, en ambos casos en Tie Break. En tanto que el lunes 15 en Olavarría, Gianna De Benedetto (Sub 14), Ignacio Cenzano (Sub 14) e Ignacia Goñi (+18 PCD) se impusieron en Tenis de Mesa.