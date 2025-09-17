JUEGOS BONAERENSES: NUMEROSA DELEGACIÓN DE NATACIÓN A LA FINAL PROVINCIAL

La Secretaría de Deportes y Cultura destaca el rendimiento de los nadadores que ayer en el natatorio Hidroestart de Azul se adjudicaron la instancia regional de los Juegos Bonaerenses 2025 y de esta manera nos representarán en la final Provincial que se disputará desde el domingo 12 hasta el viernes 17 de octubre en Mar del Plata.
Los florenses que competirán en la ciudad “Feliz” son: José Albarello, María Inés Alanís (ambos en Adultos Mayores +60; 200 m. libres); Leticia Dierickx, Tomás Saenz y Mauro Nochetti (PCD); Benjamín Lemma González (200 m. libres; Sub 14), Candelaria Lemma González (100 m. pecho; Sub 14), Domingo Scarpitti (100 m. pecho; Sub 14), Santino Lemma González (100 m. mariposa; Sub 14), Delfina Antonelli Gigena (100 m. libres; Sub 16), Gonzalo Onzari (100 m. libre; Sub 14), Guadalupe Valerio (50 m. libres; Sub 14) y Luca Branchesi Gómez (50 m. libres; Sub 16).
