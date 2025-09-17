Hoy marcha federal universitaria contra los vetos de Milei

Este miércoles se realiza una nueva Marcha Federal hacia el Congreso de la Nación en rechazo a los vetos con los que el presidente Javier Milei deshizo el trabajo legislativo para proteger a sectores vulnerables de la población, como los jubilados o la salud pública pediátrica, o recomponer el financiamiento de las universidades nacionales, entre otros temas.
A la manifestación de jubilados que se volvió habitual todos los miércoles casi desde el inicio del mandato de Javier Milei se le suman agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales para la tercera Marcha Federal frente al Congreso.
Mientras tanto, adentro del recinto de Diputados se estará sesionando para tratar la posibilidad de que la Cámara baja rechace los vetos de Javier Milei como lo hizo para salvar la Ley de Emergencia en Discapacidad, que será promulgada por el Ejecutivo, según afirmó el lunes de esta semana el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
A qué hora es la Marcha Federal Universitaria
La marcha central es en el Congreso de la Nación a las 17:00. Se prevé que el acto central se realice a las 18:00, conducido por los principales representantes de las universidades, sindicatos y dirigentes del ámbito de la salud.
En Las Flores, como en tantas ciudades del pais, se convocó desde distintos sectores a una concentración en adhesión a esta protesta: «convocamos e invitamos a la ciudadania florense en general a formar parte del acto en defensa de la salud, el Hospital Garrahan y Educación Pública. En contra de los vetos a las leyes de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario».
Se invita hoy a las 19 hs a concentrar en Plaza Mitre.