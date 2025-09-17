Borges y lo fantástico en «El Aleph”, en la Biblioteca Popular 25 de Mayo

La Biblioteca Popular 25 de Mayo, celebra el 23 de septiembre el “Día de las Bibliotecas Populares” conjuntamente con cientos de Bibliotecas Populares distribuidas por todo el país, honrando la voluntad lectora de los habitantes de cada pueblo y ciudad argentina. Fue Domingo Faustino Sarmiento junto con Nicolás Avellaneda quienes propusieron, allá por 1870, la creación de las Bibliotecas Populares.

Para celebrarlo, los invitamos a compartir con nosotros, un conversatorio a cargo de la Profesora Miriam Campagne, sobre “El Aleph” un texto fantástico de Jorge Luis Borges, que este año celebra sus jóvenes 80 años de publicación en el número 131 de la Revista Sur, editada por Victoria Ocampo.

Los esperamos el martes 23 de septiembre, a las 18 hs, en Rivadavia 325.