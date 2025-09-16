    ULTIMAS NOTICIAS:
    Instituciones

    Nueva comisión directiva de la Asociación Civil Las Flores Hockey

    El día Miércoles 10 de Septiembre de 2025, se realizó en su sede social, con la asistencia de los socios, la Asamblea General Ordinaria N° 5 de Las Flores Hockey Asoc. Civil, tratándose en la misma varios temas, renovándose toda la comisión directiva, para esta nueva etapa quedando conformada de la siguiente manera:

    Presidente: Luciano Falasco

    Vice Presidente: Nuria Estabillo

    Secretaria: Analia Viglino

    Tesorero: Guadalupe Mariejhara

    Vocales titulares: Agustina Lettieri, Jonatan Molina, Agustina Guerendiain

    Vocales suplentes: Agustín Mariejhara, Andrea Francischetti, Amparo Paniagua y Eliana Rafeca

    Rev cuentas titulares: Matias Caputo y Julia Giosa

    Rev cuentas suplente: Carina Gutiérrez

    Desde Las Flores hockey se agradece la participación de todos los socios y expresan: «deseamos sinceramente a esta gestión, muchos proyectos, que hagan crecer el Hockey en nuestra ciudad, continuando con el trabajo en conjunto de lo público y privado, siendo la forma de alcanzar los objetivos comunes en el desarrollo de este deporte».

    Infinito Digital Las Flores
