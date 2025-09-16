ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO LOCAL DE CUENTO Y POESÍA «HUGO MARIO IANIVELLI» EDICIÓN 2025

La Secretaría de Educación y la Biblioteca Pública Municipal Dr. Pablo Minellono invitan a la comunidad a la ceremonia de Entrega de Premios de la edición 2025 del concurso “Hugo Mario Ianivelli” que se llevará a cabo el 19 de septiembre a las 19 horas en la Dirección de Cultura, ubicada en Av. Gral. Paz 570.

El acto de premiación contará con la presencia del jurado que evaluó las obras en esta oportunidad: la Prof. Pilar Corvalán, la bibliotecaria Julia Laría y el escritor Axel Díaz Maimone.

Por su parte, los ganadores tendrán la oportunidad de compartir sus creaciones con el público, leyendo en voz alta las obras que resultaron premiadas.

El jurado otorgó en el género cuento premios en la categoría B a Pilar García Romero (1°), Nahiara Raineri (2°) y una mención especial a Joaquina Cáceres. Los cuentos ganadores de la categoría D pertenecen a José Antonio Rodríguez (1°), Karen Cuesta (2°), Jorgelina Montalbetti (3°) y menciones especiales para Nicolás Deltín Lacoste y Delfina Deltín Lacoste.

En la categoría cuento grupal resultaron ganadores el grupo de la escuela primaria N°1 conformado por: Keila Luna, Zahid Beccar, Uma Díaz Coppola y Joan Zappettini.

En cuanto al género poesía se premió en la categoría B a Damaris Nicole Delgado y en la categoría C a Martiniana Laborde Harle, ambas en el primer puesto.

Agradecemos la participación de todos los y las florenses que enviaron sus trabajos y la valiosa colaboración del jurado. Felicitamos especialmente a los ganadores de este año.