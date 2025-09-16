DECISIÓN NIÑEZ: ASAMBLEA ZONAL EN OLAVARRÍA Y PROYECTOS FLORENSES ELEGIDOS

Un año más, Las Flores participó de la Asamblea Zonal de Decisión Niñez, un programa con presupuesto participativo protagonizado por niños, niñas y adolescentes desde los 8 hasta los 17 años.

Este año, la Asamblea se llevó a cabo en la localidad de Olavarría, dónde se presentaron los cuatro proyectos de Las Flores seleccionados en la Asamblea Local:

Categoría 8 a 12 años:

– «NUESTRO ESPACIO» – Centro de Promoción Comunitaria Este.

– «BICIPROMOTORES» – Centro de Promoción Comunitaria Manzanares.

Categoría 13 a 17 años:

– «JUGANDO SOÑANDO» – Club Deportivo Barrio Traut.

– «MEJORANDO ENCUENTROS» – CEPT N° 37 de Rosas.

Chicos y chicas de diferentes localidades que integran el Servicio Zonal de Azul fueron parte de una jornada social y recreativa donde compartieron experiencias, risas y encuentros que dejan huellas.

Luego, en una asamblea democrática, los protagonistas del programa seleccionaron, entre otros, los proyectos de Las Flores pertenecientes al C.P.C. Manzanares y al CEPT de Rosas, siendo beneficiados con $1.200.000 para poder concretar el sueño.