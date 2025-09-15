HOCKEY: JUGADORAS DE EL TALADRO LOGRARON EL ASCENSO CON LA FEDERACIÓN CUENCA DEL SALADO

La Municipalidad de Las Flores, por intermedio de la Secretaría de Deportes y Cultura, felicita a Catalina Paulé, Malena Peyré y Felicitas Taraborelli por su gran actuación con la Federación de Hockey de la Cuenca del Salado en el Torneo de Selecciones “D” Sub 14, que se desarrolló en Catamarca.

Las jugadoras de la séptima división del Club El Taladro lograron el subcampeonato y a su vez obtuvieron el ascenso a la Categoría “C”, reafirmando de esta manera el gran momento que está atravesando el hockey florense.

Debemos consignar que los resultados obtenidos fueron los siguientes: golearon 4 a 0 a la Asociación Entrerriana, igualaron 1 a 1 frente a Asociación Austral y con Chile, luego en la fase semifinal superaron 3 a 2 a Catamarca y en la final empataron 2 a 2 ante Chile, perdiendo en la definición por penales australianos.

Las deportistas, junto a familiares y amigos, fueron recibidas en la Municipalidad por el intendente Alberto Gelené y demás autoridades.