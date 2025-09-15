Este lunes inicia la campaña de vacunación contra el dengue en la PBA

Desde este lunes 15 de septiembre, la provincia de Buenos Aires pone en marcha la nueva etapa de su campaña de vacunación contra el dengue. La novedad principal es que todas las personas de entre 15 y 59 años podrán anotarse, sin importar si ya transitó la enfermedad, y recibir la vacuna de manera gratuita.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, explicó que quienes se inscriban recibirán un correo electrónico con la fecha, hora y vacunatorio asignado dentro de los 135 municipios de la provincia. Además, aclaró que no hará falta presentar orden médica ni información personal complicada: la idea es simplificar el acceso a la prevención.

En la primera etapa, se habían enviado 22.100 turnos a quienes ya estaban anotados pero no habían sido citados porque no estaban incluidos en la población objetivo. Ahora, cualquier persona dentro del rango etario puede pedir su turno y sumarse a la campaña.

Kreplak destacó que esta segunda etapa es posible gracias a la compra de 500 mil dosis de la vacuna por parte del gobierno provincial, que llegan de manera progresiva a medida que se fabrican. “Cuando el Estado nacional abandona, el gobernador avanza, trabaja e invierte, y está más cerca de la gente”, sostuvo el funcionario.

Una vez asignada la cita por correo electrónico, las y los bonaerenses podrán acercarse a cualquiera de los vacunatorios disponibles en los 135 municipios de la Provincia, que pueden consultarse en la página https://dengue.gba.gob.ar y serán inmunizados de forma gratuita; sin necesidad de orden médica.

El ministro también recordó que hace dos años los bonaerenses vivieron “un verano muy difícil” por la epidemia de dengue y criticó la falta de acción del Gobierno nacional en materia de vacunación. Por eso, afirmó que el gobernador decidió avanzar con este plan de manera independiente, para estar preparados antes de la llegada del próximo verano.

Por último, la cartera sanitaria recomendó mantener hábitos de prevención en paralelo con la vacunación: girar, tapar, tirar y lavar periódicamente todos los recipientes que puedan acumular agua, eliminando así criaderos y huevos del mosquito transmisor del dengue.