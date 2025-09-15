    ULTIMAS NOTICIAS:
    Locales

    El grupo Bailando con el Alma nuevamente campeón en Mar del Plata

    El grupo de danzas Bailando con el Alma no deja de acumular premios, y demostrando así su excelencia en cada presentación.

    Este fin de semana se presentaron en Mar del Plata  en la «Copa Arte Show Internacional» donde el grupo liderado por la profe Ileana Zacarias obtuvo los siguientes premios:

    BAILANDO CON EL ALMA
    COPA DEL PLATA – INTERNACIONAL 2025

    Fusion infantil – Subcampeones internacionales
    Reggaeton juvenil – Campeones internacionales
    Reggaeton mix – Campeones internacionales

    Ileana Zacarias recibió Menciones a:
    Mejor composición coreográfica
    Mejor maestro ÉLITE
    CAMPEÓN COPA ORO
    250usd
    La profesora Ileana expresó en sus redes:
    Qué increíble lo logrado, qué manera de laburar para buscar estos resultados. El esfuerzo y la dedicación siempre valen la pena.
    Gracias a mis alumnos por confiar en mí para guiarlos y hacerlos vivir estas experiencias, no me entra más orgullo en el pecho.

