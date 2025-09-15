El grupo Bailando con el Alma nuevamente campeón en Mar del Plata

El grupo de danzas Bailando con el Alma no deja de acumular premios, y demostrando así su excelencia en cada presentación.

Este fin de semana se presentaron en Mar del Plata en la «Copa Arte Show Internacional» donde el grupo liderado por la profe Ileana Zacarias obtuvo los siguientes premios:

BAILANDO CON EL ALMA

COPA DEL PLATA – INTERNACIONAL 2025

Fusion infantil – Subcampeones internacionales

Reggaeton juvenil – Campeones internacionales

Reggaeton mix – Campeones internacionales

Ileana Zacarias recibió Menciones a:

Mejor composición coreográfica

Mejor maestro ÉLITE

CAMPEÓN COPA ORO

250usd

La profesora Ileana expresó en sus redes:

Qué increíble lo logrado, qué manera de laburar para buscar estos resultados. El esfuerzo y la dedicación siempre valen la pena.

Gracias a mis alumnos por confiar en mí para guiarlos y hacerlos vivir estas experiencias, no me entra más orgullo en el pecho.