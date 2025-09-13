Invitación a la Jornada «Vaivenes de la ternura, la ESI en el nivel inicial»

Jefatura Distrital informa que el día 16 de septiembre se llevará a cabo la segunda edición de la jornada «Vaivenes de la ternura, la ESI en el nivel inicial»

La misma fue planificada desde el año 2024 junto a la referente distrital de Educación Sexual Integral , María de los Ángeles Medrano, Inspectora de Enseñanza del nivel inicial Roxana Albornoz y los equipos de conducción y docentes a cargo de JIRIMM del distrito, con el fin de visibilizar el trabajo que se realiza de manera transversal e integral a la enseñanza de la ESI en el Nivel Inicial.

La misma se desarrollará el día 16 de septiembre, pasaje de la Plaza Mitre, en el horario de 10 a 15 hs.

Se invita a la comunidad a visitar la muestra y disfrutar de la jornada.