EL EQUIPO DE COMPETENCIA DEL NATATORIO MUNICIPAL “HUGO MAURO” COMPETIRÁ EN TANDIL

La Secretaría de Deportes y Cultura informa que el equipo de competencia del Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro” se presentará en una nueva fecha la Liga Regional de Natación que se llevará a cabo el sábado 13 de septiembre en la ciudad de Tandil.

La delegación florense, que incluye 40 nadadores a cargo de los profesores Jonathan Grecco, Evangelina Iriarte y Agustín Disteffano, además del acompañamiento de las familias, se presentará en las categorías Infantiles, Menores, Cadetes, Juveniles y Junior -en algunos a casos Libre y Promocional-.

Debemos consignar que nuestros representantes vienen cumpliendo destacadas actuaciones y una vez más irán en busca de nuevos objetivos ante competidores de Racing de Balcarce, Estudiantes y Ferro de Olavarría, Asociación Deportiva Arenas, Club Remo de Azul, Benito Juárez, Laprida, Ayacucho y Rauch; en los estilos Libre, Espalda, Mariposa, Pecho y Postas Combinadas.