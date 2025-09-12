Andrea Izzo Capella: «Mujeres Rurales prepara Las Flores Diseña 4 donde elegiremos a la embajadora 2025»

Este jueves visitó nuestros estudios Andrea Izzo Capella, presidente de la Asociación mujeres Rurales, quienes por la tarde tuvieron la posibilidad de una banca abierta en el concejo deliberante, donde expusieron sobre su trabajo y la importancia de entender el concepto de la mujer rural hoy, su visibilización y hacia donde apuntan específicamente desde el Centro cultural Mujeres Rurales de Las Flores.

Por otra parte, Andrea tambien contó en Frecuencia Personal que en el próximo mes de octubre, mes en que se celebra el dia internacional de la mujer rural, se realizará el festival “Las Flores Diseña 4” donde además se elegirá la embajadora de las Mujeres Rurales 2025. Este evento será a beneficio del Hogar de ancianos Rogelio Peña y además de moda, habrá música, danza, grandes diseñadores y la participación estelar de Claudio Cosano.

La inscripción está abierta para quienes quieran participar de la selección de la Embajadora, representando a alguna institución o comercio tanto de nuestra ciudad como de la región. Por inscripciones completar el formulario: Bit.ly/embajadora2025

Además la ganadora representara a mujeres rurales en la Fiesta Nacional del Girasol en Carlos Casares y la institución que representa gana 300 mil pesos.

Por entradas para el evento pueden comunicarse con los integrantes del Centro Cultural Mujeres Rurales o a traves de sus redes @mujeresruraleslf

Con el eje en la sostenibilidad, el Centro Cultural Mujeres rurales trabaja activamente en diferentes áreas referidas a la moda, y hoy con gran cantidad de participantes realizan talleres, cursos, organizan eventos para mostrar su trabajo y han trascendido las fronteras de la ciudad. Recientemente fueron nominadas al premio Lia Encalada que destaca y reconoce el trabajo de mujeres rurales de todo el país en diferentes categorías.