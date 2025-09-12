ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS

El intendente Alberto Gelené, acompañado por la directora de Políticas Educativas, Silveria Giménez, recibió a integrantes de las comunidades educativas de las Escuelas Primarias 31 y 19.

Ambas instituciones se encuentran trabajando en proyectos pedagógicos que culminan con viajes de estudio, para los cuales es de suma importancia el acompañamiento del Municipio.

El intendente Gelené destacó lo significativo de los conocimientos que se adquieren en las salidas educativas y en ese marco se fundamenta este aporte.

IMPORTANTE ACOMPAÑAMIENTO A LA ESCUELA NORMAL

Además los funcionarios, mantuvieron un encuentro con integrantes de la Cooperadora y Comunidad Educativa de la Escuela Normal Superior con el objetivo de concretar un importante acompañamiento a la institución para distintas realizaciones.

Este gesto, al igual que el que se lleva adelante con demás establecimientos, refleja el compromiso inquebrantable del Gobierno Municipal con la educación pública y el desarrollo de nuestra comunidad.

La Escuela Normal ha sido y seguirá siendo un pilar fundamental en la formación de niños y jóvenes de la ciudad, y este aporte busca fortalecer su calidad educativa y contribuir al mantenimiento edilicio para el bienestar de todos los estudiantes.

El intendente Gelené manifestó que la gestión siempre estará enfocada en priorizar la educación y realizar los aportes necesarios para el adecuado funcionamiento de las instituciones que lo requieran.