JUEGOS BONAERENSES: SEIS PATINADORAS FLORENSES ACCEDIERON LA FINAL PROVINCIAL

La Secretaría de Deportes y Cultura felicita a las patinadoras que nos representarán en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2025, a desarrollarse desde el domingo 12 hasta el viernes 17 de octubre en Mar del Plata.

Luego de la disputa de la fase local y regional, realizada ayer en el Club Juventud Deportiva de nuestra ciudad, obtuvieron el pasaporte para competir en la ciudad “Feliz”: Juana Ramella (Escuela Formativa Sub 13), Bianca Mercere (Cuarta “C” Sub 13), Juana Dierickx (Segunda “C” Sub 16), Miguelina Pellejero (Tercera “C” Sub 16), Carola Siri (Primera “C” Sub 16) y Paz Dorronsoro (Tercera “C” Sub 16), a cargo de Camila Mendiondo -técnica del Club Juventud Deportiva-.

Debemos consignar que fue una extensa jornada que comenzó en las primeras horas de la mañana y finalizó cerca de las 21 horas, y donde intervinieron alrededor de 200 deportistas de Saladillo, Rauch, Azul, Gral. Alvear, Tapalqué, Bolívar, Olavarría y las dueñas de casa.