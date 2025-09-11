    ULTIMAS NOTICIAS:
    Cambios de horarios en la recolección de residuos

    Mediante la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos se recuerda a la población que desde este mes la Recolección Nocturna de Residuos Domiciliarios se realiza a partir de las 20 horas.
    El recorrido se lleva adelante de la siguiente manera:
    – Lunes, miércoles y viernes por calles paralelas a Av. Rivadavia
    – Martes, jueves y domingos por calles paralelas a Av. San Martín

