Cambios de horarios en la recolección de residuos

Mediante la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos se recuerda a la población que desde este mes la Recolección Nocturna de Residuos Domiciliarios se realiza a partir de las 20 horas.

El recorrido se lleva adelante de la siguiente manera:

– Lunes, miércoles y viernes por calles paralelas a Av. Rivadavia

– Martes, jueves y domingos por calles paralelas a Av. San Martín