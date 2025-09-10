SE ACERCA EL 11° ENCUENTRO CORAL CIUDAD DE LAS FLORES

Este viernes 12 con un concierto que comenzará a las 21 horas y que se llevará a cabo en el Templo Parroquial, se dará inicio al 11° Encuentro Coral Ciudad de Las Flores y sus Parajes Rurales, un evento ya tradicional que año tras año concentra la participación de importantes agrupaciones corales de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires y del país.

El Coro Polifónico Municipal de Las Flores, que dirige el profesor Miguel Angel Polito, será anfitrión y partícipe en tres jornadas consecutivas que más allá de lo artístico musical, siempre se han caracterizado por su camaradería y buenos momentos compartidos.

La actividad del sábado por la tarde se destacará por la realización de un Taller Coral a cargo del Maestro Marcelo Valva en la localidad rural de El Trigo, lugar donde habrá música, paseos y sabores para disfrutar.

Por la noche, a las 21 horas, habrá un concierto en el Centro de Jubilados Las Flores (Alem y Pueblos Originarios).

El domingo a las 12:30 horas en el Parque Plaza Montero, se desarrollará la Cantata al aire libre al borde la laguna, mientras que el cierre de todas las actividades se concentrará con un gran almuerzo en el Centro Recreativo Municipal “Pte. Néstor Kirchner”.

Arribarán a Las Flores para formar parte del 11° Encuentro Coral Ciudad de Las Flores y sus Parajes Rurales: Grupo Vocal Anhelo, Coro del Instituto San José de Morón, Coro Matices, Coro de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y el Coro Allegro.