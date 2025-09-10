    ULTIMAS NOTICIAS:
    Jueves sesión ordinaria en el HCD

    Sesión Ordinaria en el Honorable Concejo Deliberante mañana jueves 11 de septiembre. Se llevará a cabo a las 19.00 hs en el Salón de Sesiones Oscar Alende con el siguiente:

    ORDEN DEL DIA

    1. Izamiento de la Enseña Nacional

    2. Homenajes

    3. Banca Abierta, Mujeres Rurales.

    4. Acta 1767.

    Comunicaciones del Ejecutivo

    5. Expte DE 176, P Ord, prorroga ejecución obra limpieza cursos de agua.

    Parlamento Estudiantil

    6. Expte Bloque Agro- Técnico 3, P Ord, programa “Cuidemos nuestra mente”.

    7. Expte Bloque Derecho a la Inclusión 4, P Resol, acceso a la salud mental en el ámbito de la ruralidad.

    8. Expte Bloque Derecho a la Inclusión 5, P resol, talleres de RCP y manejo del DEA – Desfibrilador Externo Automático

    9. Expte Bloque Estudiantes de Fines 6, P resol, creación registro estudiantes fines que no estén registrados laboralmente.

    10. Expte Bloque Inclusión Juvenil 7, P resol, plan reparación y construcción de veredas.

    11. Expte Bloque Agro – Técnico 8, P resol, charlas de salud mental en escuelas del distrito.

    12. Expte Bloque Inclusión Juvenil 9, P Comunic, objetivos de planta de residuos sólidos y urbanos.

    13. Expte Bloque Inclusión Juvenil 10, P Comunic, acciones, programas vigentes sobre salud mental.

    14. Expte Bloque Derecho a la Inclusión 11, P decreto, interés legislativos participación de CENS y Fines en Parlamento Juvenil Jóvenes, adultos y adultas mayores.

    Despachos de Comisiones
    Comisión Plenaria

    15. Expte AJ 428, P decreto, becas estudiantes medicina.

    16. Expte AJ 174, P comunicación, recaudación tasa red vial.

    17. Expte AR 160, P resolución, intervención artística en baldosas en mal estado.

    18. EXpte TXLF 161, P ordenanza, adhesión a resolución provincial (habilitación fabrica chacinados).

