Jueves sesión ordinaria en el HCD

Sesión Ordinaria en el Honorable Concejo Deliberante mañana jueves 11 de septiembre. Se llevará a cabo a las 19.00 hs en el Salón de Sesiones Oscar Alende con el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Izamiento de la Enseña Nacional
2. Homenajes
3. Banca Abierta, Mujeres Rurales.
4. Acta 1767.
Comunicaciones del Ejecutivo
5. Expte DE 176, P Ord, prorroga ejecución obra limpieza cursos de agua.
Parlamento Estudiantil
6. Expte Bloque Agro- Técnico 3, P Ord, programa “Cuidemos nuestra mente”.
7. Expte Bloque Derecho a la Inclusión 4, P Resol, acceso a la salud mental en el ámbito de la ruralidad.
8. Expte Bloque Derecho a la Inclusión 5, P resol, talleres de RCP y manejo del DEA – Desfibrilador Externo Automático
9. Expte Bloque Estudiantes de Fines 6, P resol, creación registro estudiantes fines que no estén registrados laboralmente.
10. Expte Bloque Inclusión Juvenil 7, P resol, plan reparación y construcción de veredas.
11. Expte Bloque Agro – Técnico 8, P resol, charlas de salud mental en escuelas del distrito.
12. Expte Bloque Inclusión Juvenil 9, P Comunic, objetivos de planta de residuos sólidos y urbanos.
13. Expte Bloque Inclusión Juvenil 10, P Comunic, acciones, programas vigentes sobre salud mental.
14. Expte Bloque Derecho a la Inclusión 11, P decreto, interés legislativos participación de CENS y Fines en Parlamento Juvenil Jóvenes, adultos y adultas mayores.
Despachos de Comisiones
Comisión Plenaria
15. Expte AJ 428, P decreto, becas estudiantes medicina.
16. Expte AJ 174, P comunicación, recaudación tasa red vial.
17. Expte AR 160, P resolución, intervención artística en baldosas en mal estado.
18. EXpte TXLF 161, P ordenanza, adhesión a resolución provincial (habilitación fabrica chacinados).