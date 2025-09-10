JUEGOS BONAERENSES: CLARA CORONEL Y JUANA VIDAL CLASIFICARON A MAR DEL PLATA

La dupla integrada por Clara Coronel y Juana Vidal se impuso en la fase regional de Beach Vóley de los Juegos Bonaerenses 2025 que se disputó ayer en Bolívar.

La Secretaría de Deportes y Cultura las felicita por este importante logro, como así también a su entrenador Emiliano Paz, que les permite representarnos en la Final Provincial de la categoría Sub 14, que se disputará desde el domingo 12 hasta el viernes 17 de octubre en Mar del Plata.