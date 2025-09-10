Aldo Rizzo, director de la comedia municipal: «Las de Barranco» se presenta como un homenaje y reconocimiento a Susy Rizzo»

El fin de semana la comedia municipal pondrá en escena una obra en homenaje y reconocimiento a Susy Rizzo. “Las de Barranco” se presentará en el Teatro Español el sábado y domingo con entrada gratuita para toda la comunidad florense.

Esta mañana Marcela Patronelli y Hernán “Bocha” Patronelli, parte del elenco, junto a Aldo Rizzo, director actoral, contaron en Play Radios como surgió esta idea de recordar y homenajear a Susy con esta obra. “Las de Barranco», la eligió y dirigió Susy, es una obra que estaba terminada, y el grupo decidió presentarla ahora en su homenaje”, explicó el actual director Aldo Rizzo. Marcela, a su vez, agregó que Aldo fue el motor fundamental para cerrar esta puesta en escena. “Hemos encontrado en Aldo alguien muy sólido, muy creativo, y tambien muy respetuoso y amoroso de lo que dejó Susy”.

Participan de esta obra: Marcela Patronelli, Agustina Martínez Berecochea, Guadalupe Barragán, Soledad Genta, Darío Lettieri, Hernán David Patronelli, Sergio y Sandra Dagostino, Elisa Fullone, Facundo Rodríguez, Eduardo Alejandro Manzo, Alicia Favre y Bruno Di Siervi.

Asistente de Dirección y Peinados: Rosa Mantovano; Asistente de Dirección y Maquillaje: Graciela Rizzo; Iluminación: Pablo Giobbi; Sonido: Mariana Aguirre. Dirección: Aldo Rizzo.

La obra teatral es un grotesco criollo, “escrita en 1908 y tiene un montón de cosas de la actualidad de como se manejan las familias”, comentó Aldo. “Con momentos de humor, de emoción”. Ademas, como dijeron, en la previa habrá una muestra del amplio vestuario de la comedia, expuesta en el foyer del teatro.

Las entradas para ambas funciones –sábado 13 y domingo 14 a las 21 hs- ya se pueden retirar en la Dirección de Cultura de 8 a 14 hs o en la boletería del teatro de 8 a 12 hs. de forma libre y gratuita.