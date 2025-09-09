ETAPA CULTURAL DE LAS OLIMPÍADAS JUVENILES FLORENSES

Este jueves 11 de septiembre a las 16 horas el Club Juventud Deportiva será escenario de una tarde imperdible donde los equipos presentarán un show infantil lleno de humor y acrobacias en el marco de la Etapa Cultural 🤸♀️.

Una propuesta pensada para disfrutar en familia, compartir risas y seguir acompañando a las y los jóvenes de nuestras escuelas secundarias en esta nueva instancia de las Olimpíadas Juveniles Florenses 2025.

📅 Jueves 11 de septiembre – 16 hs

📍 Club Juventud Deportiva

💥 ¡No te lo pierdas! Vení con tu familia y amigos a alentar a tu equipo favorito y ayudalos a seguir sumando puntos.