    ETAPA CULTURAL DE LAS OLIMPÍADAS JUVENILES FLORENSES

    Este jueves 11 de septiembre a las 16 horas el Club Juventud Deportiva será escenario de una tarde imperdible donde los equipos presentarán un show infantil lleno de humor y acrobacias en el marco de la Etapa Cultural 🤸♀️.
    Una propuesta pensada para disfrutar en familia, compartir risas y seguir acompañando a las y los jóvenes de nuestras escuelas secundarias en esta nueva instancia de las Olimpíadas Juveniles Florenses 2025.
    📅 Jueves 11 de septiembre – 16 hs
    📍 Club Juventud Deportiva
    💥 ¡No te lo pierdas! Vení con tu familia y amigos a alentar a tu equipo favorito y ayudalos a seguir sumando puntos.

