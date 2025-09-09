ESTE JUEVES 11 SE BAILA MILONGA EN CULTURA

Este jueves 11 de septiembre a las 21.30 horas en la sala Hugo Mario Ianivelli de la Dirección Municipal de Cultura se bailará Milonga, en un evento coordinado por Cecilia Rosas que contará con la participación especial del grupo porteño “Boedo Tango”.

Quienes tengan ganas de bailar al ritmo del dos por cuatro, están invitados a formar parte de este espectáculo que será libre y gratuito para toda la comunidad.