    El domingo otro banderazo en reclamo por la autovía en Ruta 3

    Vecinos autoconvocados de Las Flores invitan para este domingo 14 de septiembre a partir de las 15 hs. a reunirse nuevamente en la rotonda del cristo, sobre ruta 3 para reclamar «pacificamente y sin banderías políticas» por la urgente construcción de la autovia.

    La invitación expresa: «la ruta 3 se ha cobrado demasiadas vidas. Es momento de hacernos escuchar y exigir a las autoridades una respuesta concreta y definitiva. ¡Basta de promesas! queremos una ruta segura, queremos una autovia Ya».

    Quienes deseen acercarse pueden llevar banderas, carteles…

    Sumate, entre todos podemos hacer la diferencia.

    Infinito Digital Las Flores
