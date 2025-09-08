CONVOCATORIA A ASAMBLEAS ELECTORALES DE DISTRITO

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Limitada informa a sus asociados que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo N° 34 del

Estatuto Social, se convoca a las Asambleas Electorales de Distrito, a celebrarse el martes 30 de septiembre de 2025 a las 18:00 hs en el Club Juventud Unida, sito en calle Harosteguy N° 418 de la ciudad de Las Flores.

En dichas Asambleas se tratará el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de un Asociado para actuar como Secretario de la Asamblea.

2. Designación de tres Asociados para integrar la Comisión Receptora de Votos y Escrutinio.

3. Elección de 123 (ciento veintitrés) Delegados Titulares y 12 (doce) Delegados Suplentes en la Asamblea Electoral del Distrito “A”; y 119 (ciento diecinueve) Delegados Titulares y 12 (doce) Delegados Suplentes en la Asamblea Electoral del Distrito “B”.

Estos Delegados representarán a los asociados en la 89º Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa y ejercerán su mandato hasta la siguiente Asamblea Ordinaria.

Credenciales y requisitos de participación

De acuerdo al artículo N° 46 del Estatuto Social, para concurrir a la Asamblea los asociados deberán solicitar previamente su tarjeta credencial en la sede administrativa de Av. 25 de Mayo N° 513.

Las credenciales se entregarán en los siguientes días y horarios, contra presentación del DNI:

• Sábado 13 de septiembre de 2025: de 10:00 a 13:00 hs y de 15:00 a 18:00 hs.

• Del lunes 15 al viernes 19 de septiembre de 2025: de 8:00 a 13:00 hs y de 18:00 a 20:00 hs.

• Sábado 20 de septiembre de 2025: de 10:00 a 13:00 hs y de 15:00 a 18:00 hs.

• Del lunes 22 al miércoles 24 de septiembre de 2025: de 8:00 a 13:00 hs y de 18:00 a 20:00 hs.

Para poder ejercer voz y voto, el asociado deberá estar al día con el pago de la cuota social suscripta y haber cumplido con las obligaciones de plazos vencidos con la Cooperativa.

Importante

• Transcurrida una hora de la fijada para la celebración de la Asamblea, y de no contarse con el quórum reglamentario, la misma se celebrará con el número de asociados presentes.

• Los Padrones Electorales se encuentran disponibles en la sede administrativa para su consulta.

El Consejo de Administración invita a todos los asociados a participar de esta instancia democrática fundamental para la vida institucional de la Cooperativa.

Cdor. Mario Elgue – Presidente

VGM. Gustavo Mondini – Secretario

Consejo de Administración

Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda