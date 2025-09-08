CONTUNDENTE TRIUNFO DE FUERZA PATRIA EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES

En el marco del calendario electoral de este año, este domingo 7 de septiembre se llevaron a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, para elegir unos 1.500 cargos provinciales y municipales, con un claro triunfo de Fuerza Patria.



El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof habló en la noche del domingo tras los resultados del contundente triunfo de Fuerza Patria en suelo bonaerense en un clima de algarabía total para el peronismo.

Con un bunker repleto de militancia que se encargaron de cantar, cada vez que podían, “para Axel la conducción”, en un mensaje con clara connotación interna, el mandatario agradeció a cada uno de los actores que colaboraron con el triunfo electoral y dejó un fuerte mensaje al presidente, Javier Milei.

“Este es un triunfo de los bonaerenses para todo el país y es un triunfo del peronismo para todos los argentinos” dijo.

Junto a Axel Kicillof se mostraron Sergio Massa, los candidatos electores Gabriel Katopodis y Verónica Magario, intendentes, legisladores, candidatos nacionales como Jorge Taiana y Juan Gabrois, sindicalistas y Madres de plaza de Mayo

“Este es un triunfo de los bonaerenses para todo el país”

Visiblemente emocionado, Axel Kicillof agradeció el respaldo de los bonaerenses, a los militantes, intendentes y dirigentes que “defendieron” a la provincia de Buenos Aires

“Agradezo a millones de bonaerenses que participaron de esta elección. Segundo a los militantes que vencieron la resignación y los ataques y salieron a las calles a pelear esta elección, a los candidatos de todas las fuerzas pero fundamentalmente a los de Fuerza Patria. Protagonizaron una elección histórica. A los intendentes del peronismo que defendieron a los municipios, a la provincia y a nuestra gente” destacó.

“Terminó con una victoria aplastante” sostuvo y mencionó especialmente a Sergio Massa y a Cristina Kirchner “injustamente condenada que tendría que estar en este escenario” sostuvo. También animó a los dirigentes nacionales y los que van a ser candidatos en octubre.

Y valoró el desdoblamiento y la organización de los comicios: “Las elecciones fueron las más pacíficas. Desdoblamos y tuvimos unas elecciones transparente sin ninguna denuncia” sostuvo el mandatario provincial.

“Esto no es un bunker esto es una fiesta popular” dijo y pidió licencia para celebrar brevemente el triunfo: “Estamos en una época donde nuestro pueblo la está pasando mal, permítannos disfrutar este intervalo de esta alegría reparadora” señaló.

Y sentenció: “Este es un triunfo de los bonaerenses para todo el país y es un triunfo del peronismo para todos los argentinos” aseguró.

A la hora de hablarle a Milei, el gobernador fue contundente. «Van a tener que rectificar el rumbo. Las urnas le explicaron que no se le puede pegar a los jubilados, no se puede frenar la obra pública, no se puede abandonar a las personas con discapacidad. Las urnas gritaron que no se puede desfinanciar la Salud, la Universidad, la Ciencia y la Cultura», sentenció.

«Milei, no podés gobernar para las corporaciones, tenés que gobernar para el pueblo. Le digo a Milei que tenemos imperiosamente que reunirnos: espero mañana el llamado. Tené el coraje de reunirte para trabajar y ponerse de acuerdo«, exigió el mandatario provincial.

Para cerrar, Kicillof sostuvo que «hay otro camino y hoy empezamos a recorrerlo», y concluyó: «Basta de pegarle al peronismo y acusarlo: democracia, paz y peronismo».