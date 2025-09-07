Elecciones legislativas: Triunfo de Fuerza Patria en Las Flores y La Libertad Avanza en ascenso

La jornada electoral de este domingo de elecciones legislativas con resultados ajustados, finalmente dejó un ganador. Las 71 mesas que corresponden a nuestro distrito, arrojaron números muy parejos entre el oficialismo local – Todos por Las Flores en Fuerza Patria- y La Libertad Avanza, dejando a Fuerza Patria como el ganador por 131 votos de diferencia. Luego los siguen La Libertad Avanza, Nuevos Aires –tercer lugar- y cuarto el Frente de Izquierda Unidad.

Con una participación apenas por arriba del 60 % del padrón, los florenses que si asistieron y cumplieron con su deber cívico, emitieron su voto en su mayoría válido, ya que el conteo de voto en blanco resultó ser de 824.

Los números finales, con todas las mesas escrutadas en el partido de Las Flores, indican lo siguiente:

Fuerza Patria: 5401 votos – 38,98 %

Libertad Avanza: 5270 votos – 38,10 %

Nuevos Aires: 2657 votos – 19,14 %

Frente de Izquierda: 340 votos – 2,35 %

De esta manera, ingresarán al Concejo Deliberante, Fernando “Gareca” Muñiz, Ariana Pertusi y Román Caputo por Fuerza Patria; Bernardo Lemma, Laura Caraminola y Cristian Benavidez por La Libertad Avanza y Guillermina Gomez (que renueva su mandato) por Nuevos Aires.

Mientras en el Consejo Escolar, Maria Rivero y Esteban “Poroto” Loviso por Fuerza Patria y Luis Redondo por La Libertad Avanza.

Datos extraídos del sitio: https://todosporlasflores.com.ar/resultados-legislativas-2025/