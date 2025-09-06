Muy buen clima para las elecciones de éste domingo

Septiembre comenzó con un marcado descenso de las temperaturas en todo el país , pero el panorama empezará a cambiar justo en éste fin de semana clave para las elecciones en nuestra provincia.

Ayer viernes los florenses amanecimos con una helada propia de los 1° o 2°C que marcaban los termómetros y la temperatura subió hasta alrededor de los 13° durante la jornada. Según los meteorólogos, se trata de uno de los últimos frentes fríos fuertes del invierno 2025 , y ya desde mañana domingo se espera una mejora en las condiciones para ir a votar.

Por lo pronto, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia para éste sábado un dia de sol pleno con máximas de hasta 14 o 15 grados y para mañana una mínima entre 3 y 4° y máxima de 15° con cielo parcialmente nublado.