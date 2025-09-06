ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS

El intendente Alberto Gelené, acompañado por la directora de Políticas Educativas, Silveria Giménez, recibió a integrantes de las comunidades educativas de las Escuelas Primarias 31 y 19.

Ambas instituciones se encuentran trabajando en proyectos pedagógicos que culminan con viajes de estudio, para los cuales es de suma importancia el acompañamiento del Municipio.

El intendente Gelené destacó lo significativo de los conocimientos que se adquieren en las salidas educativas y en ese marco se fundamenta este aporte.