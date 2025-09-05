La Dirección de Museos y Archivos crece con más documentos y la posibilidad de un nuevo museo en Rosas

DONACIÓN DEL ARCHIVO DEL DIARIO DEL PUEBLO: UN PATRIMONIO DOCUMENTAL PARA LA MEMORIA DE LA COMUNIDAD

El archivo del periódico Diario Del Pueblo (1931–1958), compuesto por 84 tomos encuadernados, es uno de los testimonios documentales más importantes de la historia periodística florense. Fue donado a la Dirección de Museos y Archivos, dependiente de la Secretaría de Deportes y Cultura Municipal¨. La colección constituye una fuente fundamental para comprender la vida política, social y cultural de la ciudad en la primera mitad del siglo XX.

El Diario Del Pueblo tuvo como director y propietario a Luis Gervasio Echalecu. Su familia decidió donar este valioso acervo, gesto que merece un público reconocimiento. Su generosidad garantiza la preservación de un patrimonio único que permitirá que nuevas generaciones puedan investigar y comprender la historia local.

La entrega del material fue realizada por Marta Susana Echalecu, en representación de la familia, al director de Museos, profesor Ezequiel Milicich. Durante la entrega, el director expresó: “Recibir este archivo es un hecho trascendente para la historia de Las Flores. El medio gráfico fue durante años un testigo de la vida comunitaria y hoy su preservación en el ámbito público garantiza que ese registro pueda ser estudiado y valorado por las generaciones futuras.”

El archivo reúne décadas de ejemplares con noticias, editoriales, avisos y registros gráficos que reflejan tanto los acontecimientos relevantes como aspectos de la vida cotidiana. En una primera etapa, será sometido a procesos de conservación, catalogación y estudio especializado, para luego ponerse a disposición de investigadores y público interesado en condiciones adecuadas de consulta.

De esta manera, la Dirección de Museos y Archivos fortalece su acervo documental y amplía las posibilidades de investigación histórica local, consolidando el compromiso de preservar y difundir la memoria de la comunidad de Las Flores.

ROSAS AVANZA HACIA SU MUSEO COMUNITARIO

Desde la Dirección Municipal de Museos y Archivo, dependiente de la Secretaría de Deportes y Cultura, se realizó una visita de trabajo al predio de la ex estación de ferrocarril de Rosas, donde se proyecta la creación de un Museo de la Comunidad.

Del encuentro participaron el Delegado Municipal, Claudio Palomeque, y los integrantes del equipo de la Dirección de Museos y Archivo: Rocío Joanteguy, Roberto Paoletti y el director Ezequiel Milicich.

La jornada incluyó relevamiento edilicio, diagnóstico de conservación y planificación de adecuaciones eléctricas y de usos expositivos, pasos clave para el plan de puesta en valor del espacio.

“La historia de Rosas merece un espacio propio: un museo vivo, participativo y con identidad local. Esta primera etapa nos permite ordenar prioridades —seguridad, accesibilidad y conservación— y, junto a la comunidad, empezar a reunir fotografías, objetos y relatos que cuenten la vida cotidiana del paraje”.

En este marco, se invita a vecinos y vecinas a acercar fotografías, documentos, objetos y testimonios vinculados a la historia de Rosas (vida rural, ferrocarril, fiestas populares, instituciones, oficios, etc.).

Contacto y donaciones:

Museos y Archivo Las Flores – WhatsApp 2244 506981 · Instagram/Facebook: Museos y Archivo Las Flores