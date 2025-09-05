JUEGOS BONAERENSES: EMMA DI TULLIO Y MAITEN GIACOIA PUENTE A LA FINAL PROVINCIAL EN PADEL

La Municipalidad de Las Flores, por intermedio de la Secretaría de Deportes y Cultura, felicita a Emma Di Tullio y Maitén Giacoia Puente por adjudicarse la fase regional de Padel de los Juegos Bonaerenses, disputada ayer en Olavarría.

La dupla de nuestra ciudad venció contundentemente a Urdampilleta (6/0 y 6/0) y a 25 de Mayo (6/1 y 6/1), logrando de esta manera una plaza para participar en la Final Provincial de la categoría Sub 18 libre, que se llevará a cabo desde el domingo 12 hasta el viernes 17 de octubre en Mar del Plata.