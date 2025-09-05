Convocatoria para formar parte del Ejército Argentino

Incorporate como Soldado Voluntario y podes contar con: Haber Mensual; Obra Social; Aportes Previsionales; Obtención de Aptitudes Esenciales y Oficios; Posibilidad de Ascender al Título Secundario; Posibilidad de continuar la Carrera Militar como Oficial o Suboficial; Participar en Misiones Internacionales de Paz (ONU).
Los requisitos para la inscripción son:
– Ser Ciudadano/a argentino/a, por opción o naturalizado/a
– Tener entre Dieciocho (18) y Veinticuatro (24) años de edad al momento de la incorporación
* Tener estudios Primarios Aprobados,
* Poseer buenas condiciones físicas y de salud
* Aprobar el Curso de Admisión
Incorporate como Soldado Voluntario y podes contar con: Haber Mensual; Obra Social; Aportes Previsionales; Obtención de Aptitudes Esenciales y Oficios; Posibilidad de Ascender al Título Secundario; Posibilidad de continuar la Carrera Militar como Oficial o Suboficial; Participar en Misiones Internacionales de Paz (ONU).