    Convocatoria para formar parte del Ejército Argentino

    Incorporate como Soldado Voluntario y podes contar con: Haber Mensual; Obra Social; Aportes Previsionales; Obtención de Aptitudes Esenciales y Oficios; Posibilidad de Ascender al Título Secundario; Posibilidad de continuar la Carrera Militar como Oficial o Suboficial; Participar en Misiones Internacionales de Paz (ONU).
    Los requisitos para la inscripción son:
    – Ser Ciudadano/a argentino/a, por opción o naturalizado/a
    – Tener entre Dieciocho (18) y Veinticuatro (24) años de edad al momento de la incorporación
    * Tener estudios Primarios Aprobados,
    * Poseer buenas condiciones físicas y de salud
    * Aprobar el Curso de Admisión

