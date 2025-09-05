ABIERTA LA INSCRIPCIÓN AL TALLER BÁSICO DE LENGUA DE SEÑAS ARGENTINA

La Dirección de Discapacidad, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Humano, informa que se encuentra abierta la inscripción al Taller Básico de Introducción a la Lengua de Señas Argentina (LSA).

El mismo se dictará todos los miércoles de 16 a 17:30 horas en la Sede de Punto Digital, Secretaría de Educación (Av. Gral. Paz y Alem)

El Taller comienza el 24 de septiembre y finaliza el 26 de noviembre; está destinado a público oyente y será brindado por Tomas Juanteguy (orientador sordo) y Adriana Mohorade (Estudiante de Intérprete de LSA).

Se entregan Certificados de Asistencia (NO otorga puntaje docente).

Inscripción por WhatsApp al 2244-426222