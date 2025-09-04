EN HOMENAJE A SUSY RIZZO, LA COMEDIA MUNICIPAL ESTRENA “LAS DE BARRANCO”

En reconocimiento y en un sentido homenaje a la figura de Susana Rizzo, quien hasta su fallecimiento en 2024 fuera la Directora de la Comedia Municipal de Las Flores, el próximo sábado 13 y domingo 14 de Setiembre desde las 21 horas el cuerpo teatral florense pondrá en escena “Las de Barranco”.

La sala del remozado Teatro Español de nuestra ciudad será la locación donde se exhibirá esta obra escrita por Gregorio de Laferrere, considerada un clásico del teatro nacional y que la Comedia Municipal de Las Flores interpretará en estas dos noches especiales.

“Las de Barranco” retrata la vida de una familia venida a menos, encabezada por la viuda Barranco quien, junto a sus hijas, intenta mantener las apariencias y ascender socialmente a cualquier costo.

Entre enredos y críticas sociales y un tono que combina la ironía con la ternura, “Las de Barranco” invita a reflexionar sobre las ambiciones, los prejuicios y las pasiones humanas que siguen vigentes más de un siglo después.

Bajo la Dirección Actoral de Aldo Rizzo Arrúa, el elenco que interpretará la obra esta conformado por: Marcela Patronelli, Agustina Martínez Berecochea, Guadalupe Barragán, Soledad Genta, Darío Lettieri, Hernán David Patronelli, Sergio Dagostino, Sandra Dagostino, Elisa Fullone, Facundo Rodríguez, Eduardo Alejandro Manzo, Alicia Favre y Bruno Di Siervi.

Asistente de Dirección y Peinados: Rosa Mantovano; Asistente de Dirección y Maquillaje: Graciela Rizzo; Iluminación: Pablo Giobbi; Sonido: Mariana Aguirre.

Es válido de destacar que la entrada para presenciar la obra teatral “Las del Barranco”, será libre y gratuita para toda la comunidad.