Deportes: ajedrez, bochas y natación

AJEDREZ: GAEL BENAVÍDEZ CLASIFICÓ SEGUNDO EN LA SÉPTIMA ETAPA DEL GRAN PRIX BONAERENSE

Gael Benavídez, al ocupar la segunda ubicación en la categoría Sub 15 donde participaron 37 jugadores, se convirtió en el mejor florense de la Escuela Municipal de Ajedrez en la séptima fecha del Gran Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que se disputó en el Club Racing de General La Madrid.

El certamen reunió 135 aficionados al juego ciencia, donde los demás alumnos del profesor Mario Orlando clasificaron así: en Sub 10 (21 inscriptos) sexto resultó Elson Calzada, en tanto que en Sub 12 (16 jugadores) Lucas Lerra y Simón Dulau se ubicaron quinto y sexto, respectivamente.

En Sub 15 (37 anotados): 13°) Tomás Espíndola, 34°) Simón Bertamino y 35°) Iván Aranda; en Sub 18 (13 inscriptos): 6°) Bautista Pires; y en Libres (39): 11°) Mario Orlando, 23°) Ana Laura Orlando y 25°) Rocío Orlando.

La próxima partida se desarrollará el 5 de octubre en Junín.

BOCHAS: CUARTO PUESTO PARA NICOLAS ETCHELET EN EL PROVINCIAL DE JUNIÍN

La Secretaría de Deportes y Cultura hace mención a la participación de Nicolás Etchelet en el Torneo Provincial individual de Bochas de tercera división, que se llevó a cabo el pasado fin de semana en Junín.

Intervinieron 50 jugadores, donde el representante de la Asociación de Bochas de Las Flores tuvo un gran desempeño al ocupar el cuarto puesto, producto de los siguientes resultados: en la fase de grupo le ganó 12 a 7 a Chacabuco y 12 a 10 a Dolores, mientras que en 16avos de final superó 12 a 3 a Dolores; en octavos de final derrotó 12 a 10 a Junín “A”; en cuartos de final se impuso 12 a 10 sobre Zona Sur; y en semifinal perdió 12 a 1 frente a 9 de Julio.

El campeón fue Lincoln, siendo escoltado por 9 de Julio, Zárate y Las Flores. De esta manera el florense, que fue dirigido por Oscar Mercapide, estuvo a la altura de las circunstancias, llegando a las instancias decisivas de este competitivo certamen.

NADADORES DEL NATATORIO MUNICIPAL “HUGO MAURO” SE PRESENTARON EN LA PLATA

Una delegación del plantel de competencia del Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro” tuvo un muy buen desempeño en el “Torneo Encuentro Platense”, que se realizó el fin de semana en el Club Estudiante de La Plata.

Los resultados alcanzados fueron los siguientes: Macarena Espinosa (2° en 200 m. espalda registrando Marca Nacional -MN-; 10° en 50 m. libres, 4° en 50 m. espalda -MN-, 13° en 200 m. libres y 2° en 100 m. espalda -MN-).

Guadalupe Valerio (1° en 50 m. libres -MN-, 3° en 200 m. pecho -MN-, 3° en 100 m. libres, 4° en 50 m. pecho -MN-, 1° en 50 m. mariposa y 6° en 100 m. pecho -MN-).

Valentina Perazzo Iriarte (6° en 50 m. libes, 8° en 100 m. libres, 4° en 50 m. pecho -MN- y 5° en 50 m. mariposa).

Benjamín Lemma González (2° en 100 m. libres -MN-, 3° en 50 m. libres -MN-, 2° en 50 m. pecho, 5° en 50 m. mariposa y 2° en 200 m. libres -MN-).

Candelaria Lemma González (5° en 100 m. mariposa, 10° en 200 m. libres, 2° en 200 m. pecho -MN-, 6° en 50 m. pecho, 16° en 50 m. mariposa y 5° en 100 m. pecho -MN-).

Santino Lemma González (15° en 50 m. libres, 7° en 50 m. pecho y 9° en 50 m. mariposa).

Renata Llull (15° en 50 m. pecho).

Delfina Antonelli Gigena (14° en 50 m. mariposa, 16° en 50 m. libres, 14° en 50 m. pecho, 12° en 50 m. espalda y 12° en 100 m. libres.

Domingo Scarpitti (24° en 50 m. libres, 20° en 50 m. mariposa, 21° en 100 m. libres y 20° en 50 m. pecho).

Gonzalo Onzari (7° en 50 m. libres, 9° en 50 m. espalda, 11° en 50 m. mariposa y 6° en 100 m. libres).

Luca Branchesi Gómez (3° en 50 m. libres, 3° en 50 m. pecho, 2° en 50 m. espalda, 6° en 50 m. mariposa y 3° en 100 m. libes).

Posta cadetes 4×50 libres mixta: 2°) Domingo Scarpitti, Candelaria Lemma González, Guadalupe Valerio y Gonzalo Onzari.

Posta menores 4×50 femenina: 1°) Valentina Perazzo Iriarte, Candelaria Lemma González, Macarena Espinosa y Guadalupe Valerio.