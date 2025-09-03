Fermina Silva – Román Caputo: “Adentro de la boleta van nuestros sueños, qué es lo que queremos para nuestro futuro porque lo que viene no pinta bueno”

El domingo próximo se votan senadores, concejales y consejeros escolares en la provincia de Buenos Aires. En un campaña que fue muy corta, los candidatos locales recorrieron los medios, caminaron la calle, hablaron con los vecinos y escucharon inquietudes y reclamos. Desde Play Radios fuimos conociendo y escuchando sus voces. Hoy por el espacio Todos por Las Flores en Fuerza Patria, Román Caputo y Fermina Silva – candidatos a 3ero y 4to lugar respectivamente-, visitaron nuestro estudios y dejaron sus impresiones de la campaña, las propuestas, los pedidos de la gente y como esperan el día de la elección.

Fermina, que viene trabajando hace varios años en el espacio que hoy la tiene de candidata, es una peronista de toda la vida, “empecé fiscalizando cuando estudiaba, después aca me incorporé a Todos por Las Flores y siempre estuve presente en las elecciones, como fiscal, repartiendo boletas, colaborando. Tengo un gran amor por la política y tenemos que empezar los más jóvenes a participar”, comentó. Y señalo que la propuesta de participar activamente como candidata ni lo había pensado. “Fue una gran alegría haber sido convocada, me parece que cuando la patria está en peligro hay que estar. El pueblo la esta pasando mal”, agregó.

Por su parte Román se refirió al inicio de la campaña, “cuando encaras la campaña lo haces con temor a como reaccionará la gente, pero la verdad que nos reciben muy bien, muy positivo todo. Escuchamos y conversamos”.

Ambos llamaron a la población a votar, a tomar conciencia de la importancia de la participación. “Adentro de la boleta van nuestros sueños, las oportunidades, qué es lo que queremos para nuestro futuro porque lo que viene no pinta bueno”, expresó Fermina. “Hay que pensar antes de ir a votar, no votar con odio”.

El bloque oficialista local en el concejo, en esta elección, renueva cuatro bancas, si ambos candidatos llegaran a ser electos, informaron que van a asumir y serán un reflejo de lo que están haciendo ahora: “estar en la calle, escuchar a los vecinos y sus problemáticas”. Un concejo abierto, en el caso de Roman arraigado a lo estudiantil, a los jóvenes y sus inquietudes con la ciudad. Fermina por su parte, señaló que hay que trabajar por la ciudad, y “con lo que no esté de acuerdo, no lo voy a votar”.

En el final invitaron a acompañar la lista “celeste y blanca”. «El dia de la votación en la boleta van tus sueños, eso es democracia. Este compromiso que mostramos ahora es lo convencidos que estamos con la gestión municipal, que queremos seguir acompañando la transformación de la ciudad y aportar con una mirada nueva las problemáticas de nuestra ciudad”, expresaron.