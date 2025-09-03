EL CORO POLIFÓNICO MUNICIPAL SE PRESENTÓ EN LA UNIVERSIDAD DE TANDIL

El Coro Polifónico Municipal de Las Flores dirigido por el profesor Miguel Ángel Polito fue invitado a participar del encuentro denominado “Coraliadas Bonaerenses” que se realizó en el aula magna de la UNICEN de Tandil.

Allí también pudo escucharse al Coro Universitario de Tandil dirigido por Martín Domínguez Dumón.

Los dos coros ejecutaron un repertorio que incluyó rock nacional, folklore argentino, latinoamericano, tonalidades religiosas y además temas populares del cancionero internacional, donde Matías Málaga estuvo como músico invitado.

Esta presentación del Coro Municipal de las Flores en la sede de la Universidad de Tandil, es la antesala del próximo encuentro de Coros Ciudad de Las Flores que en este año 2025 comenzará el próximo 12 de septiembre.