    CORTE PROGRAMADO DE ENERGÍA: 4 DE SEPTIEMBRE

    La Cooperativa de Electricidad de Las Flores comunica a sus abonados que el día jueves 4 de septiembre de 2025, en el horario de 08:00 a 10:30 horas, se realizará un corte programado de energía eléctrica con el objetivo de llevar a cabo tareas de conexión de una nueva subestación, mantenimiento y poda preventiva.

    La zona afectada quedará delimitada por las siguientes calles:

    – Av. Independencia
    – Av. Vidal (mano impar)
    – Carlos Ruiz Santana
    – Carlos Pellegrini

    Es importante aclarar que las zonas mencionadas son estimativas. Por tal motivo, se recomienda a los usuarios que necesiten confirmar con exactitud si su suministro será alcanzado por el corte, acercarse personalmente al sector de Redes en Av. Carmen y Pellegrini o comunicarse al teléfono (2244) 442063.

    La tarea se suspenderá en caso de lluvia.

    Desde la Cooperativa pedimos disculpas por las molestias que esta interrupción pueda ocasionar y agradecemos la comprensión de todos los abonados.

    Cooperativa de Electricidad de Las Flores Ltda

