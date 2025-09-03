Ciclo de teatro invitado Del Borde Anfitrión presenta un homenaje a la época dorada del cine nacional

Que hablen otras partes de mí, con dirección de Carolina Díaz, es una obra de teatro que nos sumerge en la vida de Gloria, una actriz que revive —a través de entrevistas— su carrera, sus relaciones personales, su apogeo y su decadencia.

Luego de presentarse en importantes salas de la Ciudad de Buenos Aires (Teatro Payró, Completo Ítaca) y del interior, llega el sábado 13 de septiembre al Espacio Teatral Del Borde, una magnífica producción que aborda temas como el amor, el paso del tiempo, el éxito y el olvido, borrando los límites entre la pantalla grande y su propia vida.

Una experiencia teatral íntima y emotiva: una actriz (Mache Figini) que interpreta a Gloria, la protagonista de esta historia, en diferentes etapas de su vida, y un actor (Tian Brass) que realiza múltiples personajes: un periodista, un director de cine y la madre de Gloria.

Que hablen otras partes de mí rinde homenaje a la época dorada del cine nacional de la década del 40’ y entreteje un diálogo entre el teatro y el cine.

Con proyecciones de fragmentos de películas en blanco y negro y escenas filmadas especialmente para la obra, se crea un puente entre el pasado y el presente, entre la ficción y la realidad.

La función será el sábado 13 a las 20.30 Hs., en el Espacio Teatral Del Borde (B. de Irigoyen 570, Las Flores).

La propuesta está sugerida para público adulto.

Anticipadas: $ 10000.

En boletería: $ 15000

Reservas y compra anticipada: 2244 475510.

El espacio Teatral Del Borde cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro y la Municipalidad de Las Flores.

Redes: @delbordeteatro / @quehablenotraspartesdemi