Noticias del Boletín Municipal

CASTRACIONES Y VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA EN PARAJE EL TRIGO

La Dirección de Bromatología y Cuidado Animal, dependiente de la Secretaría de Salud Pública, informa que se llevó a cabo una jornada de castración y vacunación contra la rabia en el Paraje El Trigo.

En esta ocasión, se esterilizaron 15 animales entre perros y gatos, logrando un importante avance en el cuidado de la salud animal y la prevención de enfermedades.

Desde el área se agradece especialmente a los vecinos que se acercaron con sus mascotas, demostrando su compromiso con el bienestar animal y la salud pública.

ESPECTACULAR TRIBUTO A NIRVANA EN EL SALON ROJO

Noche de sala llena y de buena música en el Salón Rojo de la Municipalidad de Las Flores en marco de una gran producción e idea de “Fuse” Melo con el tributo a la gran banda norteamericana Nirvana que brilló en la década del 90.

Guitarra, bajo, acordeón, violonchello, batería y el canto fue lo que sonó bien fuerte en una jornada donde hasta hubo público de pie para compartir un evento que quedará en el recuerdo.

Un concierto acústico Unplugged que dejó su sello y que recibió los aplausos de los espectadores, en un tributo a la banda formada por el cantante y guitarrista norteamericano Kurt Cobain.

El espectáculo, que fue libre y gratuito para toda la comunidad, recibió el apoyo de la Dirección Municipal de Cultura.

Estuvieron presentes en el concierto el intendente Alberto Gelené y el director de Cultura, Juan Bautista Saladino.

DESTACADO CONCIERTO DE CINDY Y ASTRID EN FOLCLORE PARA ESCUCHAR

El Salón Rojo del Palacio Municipal lució con mucho público que se acercó para presenciar un gran espectáculo protagonizado por Cindy y Astrid, dos músicas de primer nivel que llegaron a Las Flores y se fueron envueltas por los aplausos de la concurrencia.

El ciclo Folclore para Escuchar, una idea y producción de Fernando Calles, con un fuerte apoyo de la Dirección Municipal de Cultura, en esta oportunidad apostó a la jerarquía de dos artistas que, con el violonchello y el bandoneón, no solo tocaron folclore sino también tango, por lo que la música ciudadana sonó bien fuerte.

Fue todo música instrumental y un cierre de lujo con canciones del gran músico argentino Astor Piazzola.

A Cindy Harcha Abuhadba de Santiago de Chile y Astrid Motura de Paraná, Entre Ríos, las une una trayectoria de diez años juntas en distintos escenarios del país, una conjunción destacada que bien se pudo escuchar en nuestra ciudad.

En esta oportunidad, el ciclo Folclore para Escuchar, en su 19ª temporada en Las Flores, contó con la presencia del intendente Alberto Gelené y el director de Cultura, Juan Bautista Saladino.

MESA LOCAL DE ABORDAJE DE LA DISCAPACIDAD: ENCUENTRO CON INSTITUCIONES PARA AVANZAR EN DISTINTAS TEMÁTICAS

Con la participación de distintas instituciones y organizaciones de la ciudad, se llevó a cabo el cuarto encuentro de la Mesa Local de Discapacidad.

En esta oportunidad se presentaron los siguientes referentes: Mirta Hein, presidenta de APHOGARD y Graciela Insúa, integrante de la Comisión Directiva de la misma entidad; Romina Dubor y Guido Pastori por parte de CreHab; Sebastián Casey, presidente del Taller Protegido ALMA, junto a Graciela Savone, integrante de la comisión; Laura Caraminola, miembro de la comisión del Centro de Día; María Rivero, docente de la Escuela de Educación Especial N° 501; la concejal por Adelante Las Flores, Guillermina Gómez; Victoria Lombardozzo, candidata a Consejera Escolar por La Libertad Avanza; la directora de Discapacidad, Manuela Cieza y Lucas Veiga, integrante del área.

En dicha reunión se dialogó sobre las propuestas planteadas en el encuentro anterior, donde se informaron los avances en relación al Censo para determinar la cantidad de personas con discapacidad que hay en la ciudad y se pautó establecer a la brevedad un equipo de trabajo interinstitucional para la concreción del cuestionario. Desde los distintos efectores de la Mesa se coincidió en la importancia de la realización del mismo para un pleno abordaje de la población.

En otro tramo, se realizó un intercambio de experiencias con relación a las dificultades que presentan las personas con discapacidad para al acceso a tratamientos y se planteó la posibilidad de realizar de manera conjunta entre los participantes de la Mesa y autoridades del Hospital Zonal local, un protocolo para acceder de manera más eficiente a los turnos en dicho nosocomio.

En este sentido, distintos efectores también plantearon la importancia de concretar un encuentro con autoridades del Hospital a los fines de fomentar la capacitación en discapacidad de los médicos/profesionales tratantes dentro de dicha institución.