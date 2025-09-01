Segunda edición del concurso “Secretos de la Biblioteca”

La Biblioteca Popular 25 de Mayo invita a participar de la segunda edición del concurso «Secretos en la Biblioteca»:

Hay rumores en la Biblioteca, voces muy sutiles, que van cuchicheando, secreteando. El lobo enamorado le dijo algo al oído a Dailan Kifki, y Dailan Kifki le dijo algo a Merlina, y Merlina le habló al oído a……

Uff! Parece que es un secreto más largo que la bufanda rosa que tejió la mamá de Ana… Algunas palabras cuchicheadas quedaron enganchadas en los estantes, parece ser que Harry Potter y Tía Roberta, están involucrados y Rafles que parece que no quiere escuchar sin Natacha….

Para celebrar el día de las Bibliotecas Populares, invitamos a los niños y niñas de 3 a 11 años, y a los de 12 a 110 años, a realizar un dibujo o un collage expresando cuáles son los secretos que circulan en la Biblioteca, qué dirán las voces de los personajes que la habitan cuando se cierra la puerta y el silencio se adueña del lugar. En el dorso del trabajo deberás poner: nombre y apellido, edad y un contacto.

Se tendrán en cuenta 4 categorías. De 3 a 5 años, 6 a 8 años, 9 a 11 años y de 12 a 110. Las obras se recibirán en la Biblioteca de lunes a viernes de 15 a 19, Av. Rivadavia 325, hasta el miércoles 24 de septiembre. El día viernes 26 de septiembre se realizará el sorteo.

