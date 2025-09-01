ULTIMAS NOTICIAS:
- Llega el jueves el camión de la economía popular
- Cuenta DNI en septiembre: descuentos extras por el aniversario del Banco Provincia
- JUEGOS BONAERENSES 2025: CLASIFICADOS A LA FINAL DE MAR DEL PLATA EN CULTURA
- Segunda edición del concurso “Secretos de la Biblioteca”
- Se viene la FIESTA NACIONAL DEL AVE DE RAZA en Rauch
- Los aumentos que se vienen en septiembre
- BAUTI Y SUS TECLADOS EN EL TALLER DE PRODUCCIÓN MUSICAL FLORENSE
- Fernando Calles sobre Folclore para Escuchar: «Hoy la propuesta recorrerá el tango y el folclore»