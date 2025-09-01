    ULTIMAS NOTICIAS:
    Llega el jueves el camión de la economía popular

    El Jueves 4 de septiembre llega el Camión de la Economía Popular, del Movimiento Evita, al Monumento al Gaucho -Av. Pte. Perón y Sarmiento-.
    Podes acercarte en el Horario de 9 a 19 hs. y aprovechar los super precios. Tambien pagando con cuenta dni tenes un importante reintegro.

