Llega el jueves el camión de la economía popular

El Jueves 4 de septiembre llega el Camión de la Economía Popular, del Movimiento Evita, al Monumento al Gaucho -Av. Pte. Perón y Sarmiento-.

Podes acercarte en el Horario de 9 a 19 hs. y aprovechar los super precios. Tambien pagando con cuenta dni tenes un importante reintegro.