Cuenta DNI en septiembre: descuentos extras por el aniversario del Banco Provincia

El Banco Provincia (BAPRO) cumple un nuevo aniversario en septiembre y lo celebrará con una batería de descuentos que podrán aprovechar todos los usuarios de la popular Cuenta DNI. La entidad, que abrió sus puertas en 1822, prepara un cronograma de beneficios que incluye promociones especiales en gastronomía, carnicerías, comercios de cercanía y supermercados de todo el territorio bonaerense.
Pero el anuncio llegó con los descuentos tradicionales, como el previsto del 35% en carnicerías, pollajerías y pescadería, el cual tiene un tope de $6.000.
En ese marco, los usuarios de la Cuenta DNI ya saben qué días podrán aprovechar la promoción: según el anuncio, durante septiembre, la billetera virtual del Banco Provincia aplicará el beneficio los sábados 6 y 20. El tope se alcanza con compras de hasta $17.000
La celebración de los 203 años del Banco Provincia
En el marco del aniversario, las autoridades de la banca pública provincial confirmaron que a lo largo del mes entrante no solo estarán disponibles las ya tradicionales ofertas que suele poner a disposición su billetera virtual, sino también otras puntualmente pensadas para celebrar el nuevo cumpleaños del BAPRO como el «Especial Cumpleaños Banco Provincia».
Habrá un 30% de descuento en comercios del rubro gastronomía durante el sábado 6 y el domingo 7 de septiembre, este descuento especial tendrá un tope de $8.000 por persona y se alcanzará con un consumo de hasta $26.700.
Uno por uno, todos los beneficios de la Cuenta DNI para septiembre
- Especial Cumpleaños Banco Provincia: 30% de descuento, el sábado 6 y el domingo 7 de septiembre en comercios del rubro Gastronomía, con tope de $8.000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos.
- Carnicerías, pollajerías y pescaderías: 35% de descuento los sábados 6 y 20 de septiembre. Tope de $6.000 por sábado, que se alcanzan con $17.000 en consumos.
- Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que equivalen a $20.000 en consumos.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).
- Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos).
- Garrafas: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes (representa un consumo de $30.000).
- Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.