Cuenta DNI en septiembre: descuentos extras por el aniversario del Banco Provincia

El Banco Provincia (BAPRO) cumple un nuevo aniversario en septiembre y lo celebrará con una batería de descuentos que podrán aprovechar todos los usuarios de la popular Cuenta DNI. La entidad, que abrió sus puertas en 1822, prepara un cronograma de beneficios que incluye promociones especiales en gastronomía, carnicerías, comercios de cercanía y supermercados de todo el territorio bonaerense.

Pero el anuncio llegó con los descuentos tradicionales, como el previsto del 35% en carnicerías, pollajerías y pescadería, el cual tiene un tope de $6.000.

En ese marco, los usuarios de la Cuenta DNI ya saben qué días podrán aprovechar la promoción: según el anuncio, durante septiembre, la billetera virtual del Banco Provincia aplicará el beneficio los sábados 6 y 20. El tope se alcanza con compras de hasta $17.000

La celebración de los 203 años del Banco Provincia En el marco del aniversario, las autoridades de la banca pública provincial confirmaron que a lo largo del mes entrante no solo estarán disponibles las ya tradicionales ofertas que suele poner a disposición su billetera virtual, sino también otras puntualmente pensadas para celebrar el nuevo cumpleaños del BAPRO como el «Especial Cumpleaños Banco Provincia».