Se viene la FIESTA NACIONAL DEL AVE DE RAZA en Rauch

La presidenta de la Asociación Civil Fiesta Nacional del Ave de Raza, Cecilia Bardón, confirmó cambios en la fecha de apertura de la fiesta. La inauguración se adelantará al viernes 5 de septiembre, a las 18 horas, en lugar del sábado 6, debido a que el domingo 7 se realizarán elecciones en la provincia de Buenos Aires.

El acto inaugural tendrá lugar frente al monumento a los avicultores, ubicado en la plazoleta de la Terminal de ómnibus, en el cruce de las avenidas San Martín y Presidente Perón. El evento contará con la presencia de las soberanas, representantes de la comisión organizadora y el público en general. Durante la ceremonia, se escucharán las palabras de la presidenta, se procederá al encendido de la llama votiva y habrá un espectáculo artístico.

Las actividades continuarán a partir del 8 de septiembre, con diversos eventos, teniendo como punto culminante las jornadas centrales del 12, 13 y 14 de septiembre.

Los shows artísticos se desarrollarán durante tres noches en el Estadio Municipal de Fútbol. La apertura será el viernes 12 de septiembre, desde las 22 horas, con una jornada que promete gran convocatoria. Esa noche, el número central estará a cargo de The Planta, que subirá al escenario luego del espectáculo de Hasta Las Manos, y antes del cierre con DJs locales.

El sábado 13, a partir de las 21 horas, se presentarán La Kachy Band, Juliana Annechini—con un show de pop y cumbia—, y LaPeBand, encabezada por el periodista y músico Sergio Lapegüe. El gran cierre de la jornada estará a cargo de Luciano Pereyra, figura central de la noche, seguido nuevamente por DJs.

El domingo 14 se desarrollará por la mañana el tradicional desfile, mientras que a partir de las 18 horas, se vivirá el cierre de la fiesta.