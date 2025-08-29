OLIMPÍADAS JUVENILES FLORENSES 2025: CON GRAN ÉXITO ARRANCÓ LA ETAPA DEPORTIVA

El miércoles por la tarde en el CEF N°6, la Etapa Deportiva 1 nos regaló una jornada cargada de deporte, color y aliento.

Se disputaron las competencias de:

🏓 Tenis de mesa masculino

🏓 Tenis de mesa femenino

⚽ Fútbol tenis mixto

El acompañamiento de las familias volvió a ser fundamental, alentando y compartiendo con los equipos en un clima de comunidad que hace únicas a las Olimpíadas Juveniles Florenses. Por esto todas las hinchadas sumaron puntos, mientras que las mascotas también dijeron presente, participando más que nunca y llevándose merecidos puntos por su alegría. 🙌🐾

👉 Ahora, la expectativa está puesta en este sábado a las 10 hs en La Terraza, cuando se juegue el fútbol. Allí se completará la Etapa Deportiva 1 y se conocerán los primeros puntajes oficiales de la competencia.