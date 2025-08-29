Fernando Calles sobre Folclore para Escuchar: «Hoy la propuesta recorrerá el tango y el folclore»

Como ya es costumbre, Fernando Calles, creador y productor del exitoso ciclo “Folclore para escuchar”, invitó personalmente desde los estudios de Play Radios a la presentación de esta noche.

Con música de alto vuelo, el Salón Rojo Municipal será el escenario donde Cindy y Astrid desplegarán sus habilidades con violonchelo y bandoneón con un repertorio que recorrerá piezas instrumentales de tango y folclore. “La propuesta que viene de la mano de estos dos instrumentos, es maravillosa, aportan intensidad, dulzura, nostalgia a la música y de la mano de dos damas”, comentó Fernando.

Con interesantes recorridos musicales, cada una trae diversas formaciones con talentosos músicos de nuestro país. “Vamos a disfrutar de un rato de música de excelentísimo nivel con un repertorio fantástico que prepararon para esta noche, donde van a poder disfrutarlo desde el primer al último tema”, aseguró el conductor.

El ciclo que transita su temporada 19 sigue siendo el evento esperado cada último viernes de mes por todos los florenses. La invitación de hoy, a partir de las 21 hs, como en cada oportunidad, es con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.