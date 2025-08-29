DEMARCACIÓN VIAL, COLOCACIÓN DE CARTELERÍA Y TAREAS DE EMBELLECIMIENTO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD

A través de la Subsecretaría de Infraestructura Vial y Espacio Públicos se están realizando trabajos de demarcación vial, colocación de señalética vertical y embellecimiento de los espacios públicos en distintos puntos de la ciudad.

También se realizaron demarcaciones, colocación de cartelería, pintura de distintos elementos y tachas reflectivas en inmediaciones y acceso al Parque Plaza Montero; entre otras tareas que se llevan adelante en distintos sectores.