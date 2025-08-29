BAUTI Y SUS TECLADOS EN EL TALLER DE PRODUCCIÓN MUSICAL FLORENSE

Este domingo 31 de agosto a través de la plataforma digital YouTube, la ciudadanía florense podrá disfrutar del trabajo artístico musical de “Bauti y sus teclados”.

Bautista Aschero es un joven de 18 años, músico y compositor autodidacta que canta y toca el teclado. Sus inicios en la música se remontan a su niñez cuando comenzó a tocar el güiro, luego los timbales y también la batería acústica.

En la actualidad conforma una banda de cumbia junto a su papá Daniel y su hermano menor Francisco. El estilo musical de la banda es cumbia bien bailable, además de foxtrot, paso doble y chamamé.

Recordamos que el Taller de Producción Musical Florense, dirigido por el profesor David “Chicky” Noguera, le brinda a los solistas vocales o instrumentales, la posibilidad de proporcionarles las pistas musicales necesarias creadas y grabadas dentro del programa de 30 horas estipulado.

Allí está incluido el trabajo de post-producción, arreglo musical, mezcla y master, por lo que el artista accede a un trabajo de alta calidad elaborado de manera gratuita.

Esta gran producción denominada “Cumbias enganchadas” realizada por el artista florense “Bauti y sus teclados” podrá ser disfrutada por toda la comunidad a través del siguiente link: https://youtu.be/Jz7LGJa0Fnk